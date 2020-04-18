دعوة لإنقاذ كرة العراق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

دعا نجم الكرة العراقية السابق، كريم صدام، اللجنة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم إلى القيام بمهامها بشكل صحيح، وبعيداً عن المجاملات، أو المحاباة من أجل انتشال الكرة العراقية من واقعها المتردي جداً.

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وقال صدام، إن اللجنة الانتقالية للاتحاد العراقي لكرة القدم التي تضم شخصيات رياضية مهمة باتت مطالبة بالقيام بمهامها بشكل صحيح من أجل إرساء أسس وقوانين تنظم مستقبل اللعبة في البلد.

وأضاف أن هذه اللجنة مطالبة بسن وتنظيم قوانين صحيحة بعيداً عن المجاملة، ووفق معايير تنطبق على الجميع، سواء في تنظيم البطولات، أو اختيار المدربين، فضلاً عن ذلك، فإن الكرة العراقية الآن بحاجة ماسة جداً إلى تفعيل دوري الفئات العمرية، لأن الدوري العراقي خلال السنوات الأخيرة لم يسهم في تقديم طاقات كروية تمتلك الموهبة والإمكانات التي يمكنها أن تخدم المنتخبات العراقية لسنوات طوال.

وأكد أن الشيء المهم للنجاح يكون في عملية تطبيق القوانين وتنفيذها على الجميع، من دون تفضيل، أو محاباة لهذا الطرف، أو ذاك، وهذا الأمر هو الذي سيسهم في انتشال الكرة العراقية من واقعها الحالي.