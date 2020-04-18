بطولة غرب آسيا 2021.. كاملة العدد وتاريخية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت جميع الاتحادات المنتسبة لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم، مشاركتها في النسخة العاشرة من بطولة الرجال المقرر أن تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 2 إلى 15 يناير/كانون الثاني 2021.

ومع إعلان الاتحادين الفلسطيني واليمني مشاركتهما رسمياً، باتت البطولة كاملة العدد لأول مرة في تاريخ الدورة، وستشهد حضور 12 منتخباً تشكل اتحاداتها القوام الكامل لاتحاد غرب آسيا، وهي إلى جانب فلسطين واليمن، الكويت والعراق والبحرين وسوريا وقطر ولبنان والأردن والسعودية وعُمان، إضافة إلى «الأبيض» الذي يشارك لأول مرة، علماً بأن التنظيم هو الأول للإمارات.

ولم يسبق أن شهدت النسخ التاسعة الماضية من البطولة، مشاركة كافة الاتحادات، وإنما كان أعلى رقم هو وجود 9 منتخبات، خلال 4 نسخ ماضية في 2019 و2014 و2011 و2010، وهو ما سيجعل نسخة 2021 تدخل التاريخ من أوسع أبوابه.