شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي يؤجل كأس الصالات للأندية إلى ديسمبر المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أكد عمران عبدالله النعيمي، أمين السر العام للجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات ومشرف عام المسابقات، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خاطب الاتحاد الإماراتي رسمياً بتأجيل بطولة الأندية الآسيوية 2020 التي سيستضيفها شباب الأهلي إلى شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، موضحاً أنه تمت تسمية خالد درويش من طرف نادي شباب الأهلي ليكون منسقاً بين النادي والاتحاد الآسيوي واتحاد الكرة واللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات.

وحول ما تبقى من مسابقات في الموسم وهي بطولتا الدوري العام الذي لعبت فيه جولة واحدة في البلاي أوف، وبطولة الكأس التي كانت ستلعب في نهاية الموسم، قال: «اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات على تنسيق كامل وتواصل مستمر مع اتحاد كرة القدم ومجلس الشارقة الرياضي، وإن كل الأولوية إلى صحة المجتمع، ولدينا عدة سيناريوهات لإكمال مسابقاتنا ولا نستطيع الحديث عن العودة من عدمها ما لم تعود الحياة إلى طبيعتها أولاً ومن ثم نفكر في الشأن الرياضي».

وقال عمران عبدالله إن اللجنة بصدد عقد اجتماع خلال الأيام القادمة للتشاور حول عدد من الأمور، وأشاد باهتمام عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية ودعم مجلس الشارقة الرياضي، واتحاد كرة القدم، وتوجه بالشكر والتقدير إلى اللواء محمد احمد المري رئيس شركة الألعاب الجماعية في شباب الأهلي، والدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي لألعاب شباب الأهلي على الجهود المبذولة لاستضافة النادي بطولة الأندية الآسيوية.