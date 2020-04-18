إلغاء بطولة العالم للتزحلق الفني على الجليد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انضمت بطولة العالم للتزحلق الفني على الجليد إلى لائحة الأحداث الرياضية التي تأثرت بتفشي فيروس «كورونا» المستجد؛ وذلك بعدما اتخذ، الجمعة، قرار بإلغائها نهائياً بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي للعبة.

وكان من المقرر أن تستضيف مونتريال البطولة في منتصف مارس/آذار الماضي؛ لكن فيروس «كوفيد-19» حال دون إقامتها، على غرار بطولتي التزحلق السريع والمسار القصير اللتين كانتا من المقرر أن تقاما قبلها في سيؤول.

وقال اتحاد اللعبة: «إدراكاً بتسارع التطورات السلبية المرتبطة بـ«كوفيد-19»، والمأساة الإنسانية العالمية الناتجة عنه، والتدابير التي اتخذتها السلطات العامة، فضلاً عن المشاكل اللوجستية، خَلُصَ مجلس الاتحاد الدولي للتزحلق (أي أس يو) إلى أن إعادة جدولة بطولة العالم لم تكن ممكنة؛ لذلك، تقرر إلغاء بطولتي التزحلق السريع والمسار القصير نهائياً».

وأضاف الاتحاد: إنه من المقرر عقد اجتماع جديد لمجلسه عبر تقنية الاتصال بالفيديو في نهاية إبريل/نيسان الحالي؛ لبحث ما يتعلق بروزنامة موسم 2020-2021، مع الأخذ في الاعتبار تطور أزمة «كوفيد-19»، وعواقبها على تنظيم المسابقات الرياضية الدولية.

وأوضح الاتحاد: إن هناك «سيناريوهات مختلفة ستتم مناقشتها» في ما يخص «الخيارات المناسبة لجميع المعنيين»، وبالتالي «تخفيف حالة عدم اليقين إلى الحد الأدنى الممكن».

يذكر أن الموسم الدولي يبدأ تقليدياً في سبتمبر/أيلول، ليصل إلى ذروته في مارس/آذار بإقامة بطولة العالم.