بايرن يعاقب كومان لحضور التمارين بسيارة غير رسمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاقب نادي بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني في كرة القدم لاعب وسطه الفرنسي كينجسلي كومان لعدم استخدام سيارة آودي، الراعي الرسمي للفريق، خلال تمارينه الأخيرة بحسب ما ذكرت صحيفة «بيلد» المحلية.

ويتعين على لاعبي النادي البافاري الحضور إلى التمارين بسيارات آودي، صاحب حصة بنسبة 8,33% في النادي، لكن كومان (23 عاماً) فضل سيارة ماكلارين 570 سبايدر المترفة، فتعرض لعقوبة على غرار زميليه نيكولاس زولة والبرازيلي فيليب كوتينيو، وأيضاً المدير الرياضي البوسني حسن صالح حميدزيتش الذي دفع غرامة بقيمة 50 ألف يورو في وقت سابق.

وقال الدولي الفرنسي لصحيفة «بيلد» الألمانية «أعتذر من النادي ومن آودي لعدم الحضور إلى التمارين بسيارة الشركة، يعود السبب إلى تحطم المرآة الجانبية في سيارة آودي التابعة لي».

ويتعين على لاعب يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق أن يقوم بحصة من التوقيعات للمعجبين في مصنع آودي في اينجولشتات.

وكانت الأندية الألمانية عادت إلى التمارين في مجموعات صغيرة الأسبوع الماضي، بعد تعليق الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتعقد رابطة الدوري «دي إف إل» في 23 إبريل الحالي، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو مع ممثلين للأندية الـ36 في الدرجتين الأولى والثانية، لبحث إمكانية معاودة المباريات مطلع الشهر المقبل بعد تعليقها منتصف مارس الماضي.