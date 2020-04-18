شكرا لقرائتكم خبر عن معلول: بوجلبان قال لى "الأهلى فريق مبادئ وبطولات.. وينقصنى بطولة أفريقيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدولى التونسى على معلول ظهير أيسر النادى الأهلي، عن الرسالة التى وجهها له زميله أنيس بوجلبان نجم المارد الأحمر السابق، قائلاً: "أنيس قال لى أنت رايح فريق له تاريخ ومبادئ، ولا يمكن الخروج عنها، كما إنه يعشق الألقاب والبطولات".

أضاف معلول خلال تصريحاته لقناة "الأهلي" أن ما قاله أنيس بوجلبان وجده حق منذ اليوم الأول فى القلعة الحمراء، مضيفًا: "أنيس بوجلبان يتحدث معى فى الفترة الحالية، ويقول لى إنه ينقصنى التتويج بلقب أفريقيا مع الأهلي، وهذا ما نسعى له".

أردف : "أول من عرض عليا اللعب فى الأهلي كان سيد عبد الحفيظ وأخبرنى برغبة الجماهير فى تواجدى، كما إلتقيت مع سيد معوض، وكنت اتحدث معه وأخبره بمدى حبى له، ثم فوجئت بطلبه لى بالانضمام للأهلي، وحينها كنت سعيد جدًا".

وعن حب الجماهير قال ظهير الأهلي: "علاقتى جيدة جدًا بجمهور المارد الأحمر، لأننى اتفانى فى عملى، وهدفى دائمًا تحقيق الفوز وقيادة فريقى للأمام".

وتراجعت القيمة التسويقية لـ على معلول، وفقاً للتحديث الأخير لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، بعد توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

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وخسر لاعب النادى الأهلى 400 ألف يورو فى قيمته التسويقى، ما يعادل 7 ملايين جنيه مصرى تقريباً، حيث تحركت القيمة التسويقية للدولى التونسى من مليون و800 ألف يورو، لتصل إلى مليون و400 ألف يورو.

وتعتبر القيمة السابقة والتى تقدر بمليون و800 ألف يورو هى أفضل قيمة تسويقية وصل إليها على معلول فى مسيرته الكروية الاحترافية منذ انطلاقها مع الصفقاسى التونسى.

ومنذ انضمامه إلى النادى الأهلى فى موسم 2015/2016، شارك الدولى التونسى فى 121 مباراة بالقميص الأحمر، سجل خلالها 19 هدفاً وصنع 35 آخرين.

ويحرص الدولى التونسى على خوض التدريبات المنزلية بشكل يومي في صالة الجيم، وفقاً للحصة التدريبية التي ألزم به رينية فايلر مدرب الأهلي، لاعبي الفريق، ليكونوا على أتم الجاهزية في حالة عودة النشاط الرياضي في أي وقت.

وفضل علي معلول البقاء في مصر رغم توقف النشاط الرياضي، تخوفاً من الحجر الصحي الذي كان سيضطر اللاعب للبقاء فيه لمدة 14 يوماً على الأقل حالة سفره إلى تونس، على أن يخضع لنفس المدة أيضاً في حالة عودته لمصر خلال أي وقت بعد استئناف النشاط.