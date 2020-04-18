أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 17 / 4 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 17 / 4 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، اتحاد الكرة يوافق على تشكيل رابطة المحترفين فى الدورى الجديد

اتحاد الكرة يوافق على تشكيل رابطة المحترفين فى الدورى الجديد

وافقت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، على وضع بند صريح فى اللائحة الجديدة، التى يجرى حالياً إعدادها، ينص على تشكيل رابطة الأندية المحترفة، على أن يكون دورها إدارة مسابقة الدورى العام بالموسم الجديد، وتوزيع الحقوق على الأندية واختيار وتشكيل لجنة المسابقات.

تأجيل المؤتمر الصحفى لاتحاد الكرة لتوقيع عقد شركة الملابس الجديدة

قررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، تأجيل المؤتمر الصحفى الذى كان مقررا عقده خلال شهر ابريل الجارى، مع شركة الملابس الألمانية ، لتوقيع العقود الجديدة وحتي مونديال 2022 والذى كان مقرر عقده بأحد فنادق القاهرة.

الزمالك يطعن على صحة مستندات "النقاز" بعد غرامة الفيفا

حرص مسؤولو الزمالك على دراسة الحيثيات المختلفة الخاصة بقضية التونسى حمدى النقاز، الذى رحل عن الفريق وفسخ تعاقده من طرف واحد، وحصل على حكم من لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتغريم النادى الأبيض مليون و300 ألف دولار، قيمة المتبقى من عقده ومكافآت مستحقة.

الأهلي غَيْرانٌ على أحمد حجازي من بيراميدز

استفسر مسئولو النادي الأهلي من أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني الأول ونادي ويست بروميتش الأنجليزي عن حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخراً بشأن توصله لأتفاق مع بيراميدز للانتقال إلى صفوفه في الموسم المقبل خاصة وأن أنباء تفاوض بيراميدز مع المدافع الدولي فرضت نفسه بشكل واضح على سطح الأحداث الكروية المصرية بصفة عامة وبين جدران القلعة الحمراء على وجه الخصوص. Advertisements

تعرف علي المرشحين الجدد لانتخابات اتحاد الكرة

بدأ عدد من المرشحين المحتملين لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، والمرجح إقامتها فى شهر أغسطس أو سبتمبر المقبل، الإعلان عن موقفهم مبكراً والتحضير لها ومن بين هذه الأسماء محمد سيف رئيس منطقة أسيوط السابق، وصلاح بدر رئيس منطقة بنى سويف، وفتحى عوض الله رئيس منطقة الدقهلية، وبدأوا إجراء اتصالات بالأندية للتحضير للانتخابات على منصب العضوية.