شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: مفاوضات الأهلى والزمالك "مجرد كلام"..وهذه حقيقة العرض الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسام حسن مهاجم فريق سموحة، أنه لم يتلق عرضا رسميا من الأهلى أو الزمالك للتوقيع لأحدهما خلال الساعات المقبلة لتدعيم صفوف الأحمر أو الأبيض فى الموسم الجديد، موضحا ان ما يتردد حتى الأن هو مجرد كلام وكلاء لاعبين فقط.

قال مهاجم سموحة فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت، أنه لم يتلق أى عروض رسمية من الأهلى أو الزمالك كى يوقع لأحدهما، مشيرا إلى أنه شرف كبير له أن يتحدث عنه الناديين الكبيرين.

وتابع حسام حسن أنه فى حالة تلقيه عرضا من الأهلى والزمالك، سيختار الفريق الذى يمتلك فرصا أكبر فى المشاركة به من أجل الحفاظ على مكانه فى منتخب مصر.

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وتطرق مهاجم سموحة إلى المهاجمين البارزين على الساحة حاليا، وقال أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك ووليد أزارو مهاجم الأهلى المعار فى الدورى السعودية من أقوى المهاجمين على الساحة الرياضية.

وعن العرض الأمريكى، قال أن ما يعلمه أن أحد وكلاء اللاعبين تحدث مع فرج عامر رئيس النادى السكندرى إلا أنه يترك الأمر لرئيس النادى الذى يجيد التفاوض ويحرص على مستقبل الفريق بشكل عام.