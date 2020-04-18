شكرا لقرائتكم خبر عن فينيدي نجم نيجيريا السابق : محمد صلاح الوريث الشرعي لميسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال النيجيري جورج فينيدي نجم منتخب نيجيريا السابق أن محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي هو الوريث الشرعي لميسي ورونالدو في الكرة العالمية.

وأضاف فينيدي على فضائية الزمالك، اليوم الجمعة، خلال استضافه زميله ومواطنه أيمانويل أمونيكي، بأن الأخير كان له مستقبل باهر مع برشلونة لولا الإصابة التى حرمته من التألق.

وأثنى نجم الكرة النيجيرية السابق جورج فينيدي على ما يقدمه المصري محمد صلاح من مستويات مبهرة مع ليفربول الانجليزي.

وأضاف فينيدي: "صلاح لاعب رائع للغاية ويمكنه اللعب في أكبر نادي في العالم".

قال جورج فينيدي، نجم الكرة النيجيرية السابق أنه يفضل أن ينتقل الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي إلى ريال مدريد.

Advertisements

من جانبه أكد إيمانويل أمونيبكي، نجم الزمالك والكرة النيجيرية أن مواطنه بابا نجيدا، أحد نجوم النسور الخضراء في التسعينات كان قريباً من الانضمام للنادي الأبيض برفقته.

وأضاف أمونيكي : "بابانجيدا كان يفاوضه الزمالك أثناء انتقالي للنادي ولكنه انضم للدوري الهولندي".

قال اللاعب النيجيري السابق إيمانويل أمونيكي نجم الزمالك السابق، أنه سعد كثيراً باللعب لصفوف الزمالك خلال فترة التسعينات.

وأضاف أمونيكي: "الزمالك بيتي الذي أفتخر وأعتز به". وواصل: "عاصرت جيل ذهبي بالزمالك كان بينه ترابط كبير وكيمياء غير عادية وعلاقة ودب وحب قادت الفريق للألقاب وقتها".

ولمع اسم إيمانويل أمونيكي بالملاعب المصرية في تسعينيات القرن الماضي في فترة ذهبية لنادي الزمالك، وارتبط اسم الجوهرة النيجيرية بأحد أعظم الأجيال في تاريخ النادي، حيث توج معه بالدوري مرتين وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري ومنه انتقل إلى سبورتنج لشبونة ثم إلى برشلونة.