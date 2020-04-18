الزمالك يشكر الأطقم الطبية ورجال الجيش والشرطة: سنقضى على الوباء معًا لنعود إلى حياتنا الطبيعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص نادى الزمالك، على تقديم الشكر إلى أبطال الأطقم الطبية ورجال الجيش والشرطة لما يبذلونه من جهود كبيرة في مواجهة فيروس كورونا.

وقال نادى الزمالك، عبر حسابه بموقع تويتر:" قد تختلف الأدوار والمهَن لكن لكل منهما أهمية قصوى ولا تقل إحداهما عن الأخرى، شكرًا لأبطال الأطقم الطبية، والبواسل رجال الجيش والشرطة، ورجال النظافة، سنكمل ما بدأناه ونقضي على الوباء معًا لنعود إلى حياتنا الطبيعية.



نادى الزمالك

منن جانب آخر، قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، وضع سقفا ماليا للتعاقدات الجديدة التى سيتم إبرامها لتدعيم الفريق فى الموسم القادم، حيث ترفض إدارة قلعة ميت عقبة الدخول فى مزايدات حول الصفقات خاصة إن النادى الأبيض يمتلك بين صفوفه عدد كبير من اللاعبين المميزين.

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وترى إدارة الزمالك أن وضع سقف للصفقات سيؤدى إلى توفير ملايين بجانب دعم الفريق الأبيض بأفضل صورة مع إمكانية إدخال بعض المعارين فى الصفقات لتقليل التكلفة المالية لها فى ظل امتلاك النادى لعدد كبير من اللاعبين المعارين بالأندية الأخرى.

يما منح مسؤولو الزمالك ملف اللاعبين الأجانب إلى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، لحسمه فى الموسم الجديد، انتظارا للائحة التى سيتم اعتمادها الموسم المقبل، بشأن عدد اللاعبين الأجانب المسموح به لكل فريق.

ويمتلك الزمالك 7 لاعبين أجانب هم فرجانى ساسي، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، كابونجو كاسونجو، بجانب معروف يوسف، حميد أحداد، ورزاق سيسيه، المعارين لأندية المقاولون العرب والرجاء البيضاوى والاتحاد السكندرى، على الترتيب، ومن المنتظر أن تقوم إدارة الزمالك بتسويق البعض فى الموسم المقبل، على أن يحسم ذلك الملف، الفرنسى باتريس كارتيرون مدرب الفريق.