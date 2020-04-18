شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 17 / 4 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة 17 / 4 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يقرر وضع سقف مالى للتعاقدات الجديدة بقرار منصور الزمالك يقرر وضع سقف مالى للتعاقدات الجديدة بقرار منصور قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، وضع سقفا ماليا للتعاقدات الجديدة التى سيتم إبرامها لتدعيم الفريق فى الموسم القادم، حيث ترفض إدارة قلعة ميت عقبة الدخول فى مزايدات حول الصفقات خاصة إن النادى الأبيض يمتلك بين صفوفه عدد كبير من اللاعبين المميزين. الزمالك يطعن على صحة مستندات "النقاز" بعد غرامة الفيفا حرص مسؤولو الزمالك على دراسة الحيثيات المختلفة الخاصة بقضية التونسى حمدى النقاز، الذى رحل عن الفريق وفسخ تعاقده من طرف واحد، وحصل على حكم من لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتغريم النادى الأبيض مليون و300 ألف دولار، قيمة المتبقى من عقده ومكافآت مستحقة. الترجى التونسى يرد على أنباء التفاوض مع كارتيرون فى بيان رسمى أصدر نادى الترجى التونسى، بيانا رسميا ينفى فيه ما ذكرته بعض التقارير الإعلامية التي أشارت مؤخرا لرغبة النادى في التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادى الزمالك. Advertisements الزمالك يعيد تقييم المعارين بعد قرار الأجانب قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إعادة تقييم جميع لاعبي الفريق المعارين في الموسم الحالي، بعد قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد الأجانب في الموسم المقبل. محمد عنتر يدخل دائرة اهتمامات إنبى فى الموسم الجديد تلقى الجهاز الفنى لإنبى ترشيحا من أحد وكلاء اللاعبين، لضم محمد عنتر صانع ألعاب الزمالك فى الموسم الجديد، على أن يناقش حلمى طولان، المدير الفنى للفريق البترولى، ذلك الترشيح لحسمه خلال الفترة القادمة، خاصة فى ظل مناقشة شكل قائمة الفريق بالموسم الجديد خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 17 / 4 / 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.