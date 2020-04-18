شكرا لقرائتكم خبر عن إيمانويل : عاصرت جيلاً ذهبياً في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللاعب النيجيري السابق إيمانويل أمونيكي نجم الزمالك السابق، أنه سعد كثيراً باللعب لصفوف الزمالك خلال فترة التسعينات.

وأضاف أمونيكي في تصريحات عبر فضائية الزمالك، اليوم الجمعة، : "الزمالك بيتي الذي أفتخر وأعتز به"، وواصل: "عاصرت جيل ذهبي بالزمالك كان بينه ترابط كبير وكيمياء غير عادية وعلاقة ود وحب قادت الفريق للألقاب وقتها".

ولمع اسم إيمانويل أمونيكي بالملاعب المصرية في تسعينيات القرن الماضي في فترة ذهبية لنادي الزمالك، وارتبط اسم الجوهرة النيجيرية بأحد أعظم الأجيال في تاريخ النادي، حيث توج معه بالدوري مرتين وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري ومنه انتقل إلى سبورتنج لشبونة ثم إلى برشلونة.

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قال طارق يحيى نجم الزمالك السابق أن الزمالك لم يخسر بعد قضية لاعبه الهارب حمدي النقاز، رغم أن البعض يتعامل مع الأزمة أنها انتهت لصالح اللاعب وأن الزمالك استسلم وسيدفع المبلغ الموقع عليه وهو مليون و250 ألأف دولار

وأضاف أن الزمالك لن يخسر القضية ومعه حجة في القانون اسمه مرتضى منصور، ومازال القضاء طويلا بين النادي واللاعب، مطالبا جماهير النادي الأبيض ونجومه السابقين والحاليين الوقوف لدعم القلعة البيضاء في ظل المؤامرة الإعلامية التى يتعرض لها النادي والحملة التى تشنها المواقع على اسم وكيان نادي الزمالك.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في الفوز مؤخرًا ببطولتي السوبر الأفريقي والمصري على حساب الترجي التونسي والأهلي، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، في نصف نهائي البطولة الأفريقية، التي تم تأجيلها من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.