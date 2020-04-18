7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 17 / 4 / 2020 فى مقدمتها ، الزمالك يطعن على صحة مستندات "النقاز" بعد غرامة الفيفا. اتحاد الكرة يوافق على تشكيل رابطة المحترفين فى الدورى الجديد وافقت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، على وضع بند صريح فى اللائحة الجديدة، التى يجرى حالياً إعدادها، ينص على تشكيل رابطة الأندية المحترفة، على أن يكون دورها إدارة مسابقة الدورى العام بالموسم الجديد، وتوزيع الحقوق على الأندية واختيار وتشكيل لجنة المسابقات. تأجيل المؤتمر الصحفى لاتحاد الكرة لتوقيع عقد شركة الملابس الجديدة قررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، تأجيل المؤتمر الصحفى الذى كان مقررا عقده خلال شهر ابريل الجارى، مع شركة الملابس الألمانية ، لتوقيع العقود الجديدة وحتي مونديال 2022 والذى كان مقرر عقده بأحد فنادق القاهرة. الزمالك يطعن على صحة مستندات "النقاز" بعد غرامة الفيفا حرص مسؤولو الزمالك على دراسة الحيثيات المختلفة الخاصة بقضية التونسى حمدى النقاز، الذى رحل عن الفريق وفسخ تعاقده من طرف واحد، وحصل على حكم من لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتغريم النادى الأبيض مليون و300 ألف دولار، قيمة المتبقى من عقده ومكافآت مستحقة. Advertisements الأهلي غَيْرانٌ على أحمد حجازي من بيراميدز استفسر مسئولو النادي الأهلي من أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني الأول ونادي ويست بروميتش الأنجليزي عن حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخراً بشأن توصله لأتفاق مع بيراميدز للانتقال إلى صفوفه في الموسم المقبل خاصة وأن أنباء تفاوض بيراميدز مع المدافع الدولي فرضت نفسه بشكل واضح على سطح الأحداث الكروية المصرية بصفة عامة وبين جدران القلعة الحمراء على وجه الخصوص. الزمالك يعيد تقييم المعارين بعد قرار الأجانب قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إعادة تقييم جميع لاعبي الفريق المعارين في الموسم الحالي، بعد قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد الأجانب في الموسم المقبل. ممنوع الاقتراب من نسبة المشاركة في الأهلي بسبب 10 لاعبين لازالت مناقشات إدارة النادي الأهلي مع لاعبيها مستمرة بخصوص ملف خصم أجزاء من مستحقاتهم، من أجل تجاوز الفترة الصعبة التي يعاني منها العالم كله بسبب تداعيات فيروس كورونا، وطلب مجلس الأهلي في اجتماعه الأخير من سيد عبد الحفيظ وأعضاء المجلس بوضع تصوّر عن كيفية تخفيض العقود في فريق الكرة بشكل يتناسب مع الأزمة المالية الحالية، لاسيما أن النادي يمر بأزمة مالية شأنه شأن جميع مؤسسات الدولة بل وجميع دول العالم، وقدم عبد الحفيظ وأعضاء المجلس تصوراَ خلال الأيام الماضية لأدارة النادي ستتم دراستها فى اجتماع المجلس المقبل.

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