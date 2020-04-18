شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يبحث تدعيم هجوم الزمالك في الانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ، تدعيم الهجوم في الصيف المقبل بلاعبين علي اقل تقدير عقب زيادة احتمال رحيل الكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق في حالة تطبيق قرار تقليص عدد الأجانب الموسم المقبل.

وكان كارتيرون يرغب في التعاقد مع مهاجم واحد فقط ليكون المهاجم الثالث مع مصطفي محمد وكاسونجو ولكن مع تقليص عدد الأجانب واحتمال رحيل كاسونجو اصبح الجهاز الفني يفكر في ضم لاعبين مهاجمين مع مصطفي محمد، وسط الأقاويل الواردة من داخل ميت عقبة عن رحيل عمر السعيد.

من ناحية أخري رفض الكونغولي كاسونجو مهاجم الزمالك، مناقشة العروض التي تلقاها مؤخرا من الأندية الراغبة في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، انتظارا لقرار الزمالك سواء ببقائه أو رحيله بعد قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد الأجانب في الأندية وتلقي كاسونجو عدة اتصالات من أندية داخل مصر ترغب الاستفادة من خدماته في مقدمتها المقاولون العرب والإسماعيلي والاتحاد السكندري، إلا أن اللاعب رفض مناقشة كل العروض احتراما للزمالك وانتظارا لمعرفة مصيره في الموسم المقبل.

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في سياق مختلف كشفت تقارير صحفية تونسية أن نادى الترجى وضع الفرنسى باتريس كارتيرون مدرب الزمالك كمرشح لتدريب فريق باب سويقة خلفا للمدرب الوطنى معين الشعبانى المتوج بدورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين، وقالت صحيفة "الشروق" التونسية، أن كارتيرون أبرز المرشحين لقيادة الترجى نظرا لما حققه مع الزمالك حتى الآن والتتويج بالسوبر الأفريقى على حساب الترجى وإقصاء الفريق أيضًا من ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ووصف موقع "le 360 سبور" المغربى المفاوضات بعنوان، "الترجى يسعى لزعزعة استقرار الزمالك قبل مواجهة الرجاء"، حيث من المقرر أن يلتقى الزمالك بالرجاء البيضاوى المغربى فى لقاء نصف النهائى على أن يلتقى فى الطرف الثانى الأهلى مع الوداد البيضاوى المغربي.