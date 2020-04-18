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المصرى يغرم أحمد ياسر بعد الهجوم على اللاعبين المنافسين ويجبره على الاعتذار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، عدم رضاه عن تصريحات أحمد ياسر جناح فريق الكرة بالنادي، والتي هاجم خلالها بعض نجوم .

 

وأضاف الخولي عبر فضائية الزمالك، اليوم الجمعة، :" لم تعجبني تصريحات أحمد ياسر وعبدالظاهر السقا المدير الرياضي للنادي قام بتعنيفه".

 

وواصل: "النادي قام بتوقيع غرامة مالية على اللاعب بسبب تصريحاته التليفزيونية، كان من المفترض أن يتحدث اللاعب عن نفسه فقط ولا يتطرق لتقييم زملائه في باقي الأندية".

 

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وأنهى الخولي تصريحاته مؤكداً أن أحمد ياسر سيقوم بالاعتذار عن تصريحاته.

 

وكان أحمد ياسر قد أدلى بتصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" مع برنامج أون تايم مع الإعلامي سيف زاهر، تخص المبالغ المالية للاعبين هذا الموسم وتقارب المستويات رغم الفوارق المادية فيما يتعلق بالرواتب.

 

وأكد لاعب المصري البورسعيدي فى تصريحات أخرى لليوم السابع، أنه لم يقصد الإساءة على الإطلاق أي أو تقليل من أي لاعب في الأهلي والزمالك، مضيفاً أنه يحترم جميع اللاعبين في القطبين.

 

وأضاف ياسر أنه أكد في تصريحاته أيضاً أن رواتب اللاعبين في النهاية رزق من الله، مؤكداً أنه يحترم جميع الآراء التي انتقدت تصريحاته أو اتفقت معه.

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