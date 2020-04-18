شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي : الزمالك لم يخسر قضية النقاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق يحيى مدرب الزمالك السابق أن النادى الأبيض لم يخسر بعد قضية لاعبه الهارب حمدي النقاز، رغم أن البعض يتعامل مع الأزمة أنها انتهت لصالح اللاعب وأن الزمالك استسلم وسيدفع المبلغ الموقع عليه وهو مليون و250 ألأف دولار.

وأضاف طارق يحي، على فضائية الزمالك، اليوم الجمعة، أن الزمالك لن يخسر القضية ومعه حجة في القانون اسمه مرتضى منصور، ومازال القضاء طويلا بين النادي واللاعب.

وطالب يحي من جماهير النادي الأبيض ونجومه السابقين والحاليين الوقوف لدعم القلعة البيضاء في ظل المؤامرة الإعلامية التى يتعرض لها النادي والحملة التى تشنها المواقع على اسم وكيان نادي الزمالك.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في الفوز مؤخرًا ببطولتي السوبر الأفريقي والمصري على حساب الترجي التونسي والأهلي، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، في نصف نهائي البطولة الأفريقية، التي تم تأجيلها من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.

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ويمتلك الزمالك 7 لاعبين أجانب هم فرجاني ساسي، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي، كابونجو كاسونجو، بجانب معروف يوسف، حميد أحداد، ورزاق سيسيه، المعارين لأندية المقاولون العرب والرجاء البيضاوي والاتحاد السكندري، على الترتيب، ومن المنتظر أن تقوم إدارة الزمالك بتسويق البعض في الموسم المقبل، على أن يحسم ذلك الملف، الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق.

من ناحية اخري قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إعادة تقييم جميع لاعبي الفريق المعارين في الموسم الحالي، بعد قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد الأجانب في الموسم المقبل.

الجهاز الفني للزمالك يبحث الاعتماد علي اللاعبين المصريين بصورة أكبر خلال الموسم المقبل في ظل احتمال ان يكون عدد اللاعبين الأجانب في كل فريق 3 لاعبين فقط، ويعتمد الزمالك هذا الموسم علي الثلاثي محمد اوناجم واشرف بن شرقي وفرجاني ساسي بصفة أساسية مما يعني ان صفقات الزمالك المنتظرة في الصيف المقبل ستكون جميعها مصريين الا في حالة الاستغناء عن احد الثلاثي المتواجد.