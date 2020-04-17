شكرا لقرائتكم رئيس سموحة: حسام حسن مطلوب في أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة إن حسام حسن مهاجم الفريق السكندرى مطلوب فى أحد أندية القمة في الدوري الأمريكي. وقال عامر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لسنا في حاجة لتسويق حسام حسن داخل مصر، هناك حوار دائر ويقترب من النهاية الإيجابية بشأن بيعه لأحد أندية القمة في الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين بمبلغ يتناسب مع وضعه ومستواه كمهاجم متميز في الدوري المحلي". Advertisements يذكر أن حسام حسن يعد هدفا مهما لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

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