شكرا لقرائتكم المصري البورسعيدي: عاقبنا أحمد ياسر ولن نسمح له بتقييم زملائه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، عدم رضاه عن تصريحات أحمد ياسر جناح فريق الكرة بالنادي، والتي هاجم خلالها بعض نجوم الدوري المصري.

وأضاف الخولي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي، على فضائية الزمالك، اليوم الجمعة، :" لم تعجبني تصريحات أحمد ياسر وعبدالظاهر السقا المدير الرياضي للنادي قام بتعنيفه".

وواصل: "النادي قام بتوقيع غرامة مالية على اللاعب بسبب تصريحاته التليفزيونية، كان من المفترض أن يتحدث اللاعب عن نفسه فقط ولا يتطرق لتقييم زملائه في باقي الأندية".

وأنهى الخولي تصريحاته مؤكداً أن أحمد ياسر سيقوم بالاعتذار عن تصريحاته.

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وكان أحمد ياسر قد أدلى بتصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" مع برنامج أون تايم مع الإعلامي سيف زاهر، تخص المبالغ المالية للاعبين هذا الموسم وتقارب المستويات رغم الفوارق المادية فيما يتعلق بالرواتب.

وأكد لاعب المصري البورسعيدي فى تصريحات أخرى لليوم السابع، أنه لم يقصد الإساءة على الإطلاق أي أو تقليل من أي لاعب في الأهلي والزمالك، مضيفاً أنه يحترم جميع اللاعبين في القطبين.

وأضاف ياسر أنه أكد في تصريحاته أيضاً أن رواتب اللاعبين في النهاية رزق من الله، مؤكداً أنه يحترم جميع الآراء التي انتقدت تصريحاته أو اتفقت معه.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في الفوز مؤخرًا ببطولتي السوبر الأفريقي والمصري على حساب الترجي التونسي والأهلي، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، في نصف نهائي البطولة الأفريقية، التي تم تأجيلها من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.

ويمتلك الزمالك 7 لاعبين أجانب هم فرجاني ساسي، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي، كابونجو كاسونجو، بجانب معروف يوسف، حميد أحداد، ورزاق سيسيه، المعارين لأندية المقاولون العرب والرجاء البيضاوي والاتحاد السكندري، على الترتيب، ومن المنتظر أن تقوم إدارة الزمالك بتسويق البعض في الموسم المقبل، على أن يحسم ذلك الملف، الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق.