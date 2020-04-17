شكرا لقرائتكم طارق يحيى: الزمالك لن يخسر قضية النقاز ومعه حجة في القانون اسمه مرتضى منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق يحيى نجم الزمالك السابق أن الزمالك لم يخسر بعد قضية لاعبه الهارب حمدي النقاز، رغم أن البعض يتعامل مع الأزمة أنها انتهت لصالح اللاعب وأن الزمالك استسلم وسيدفع المبلغ الموقع عليه وهو مليون و250 ألأف دولار.

وأضاف طارق يحي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي، على فضائية الزمالك، اليوم الجمعة، أن الزمالك لن يخسر القضية ومعه حجة في القانون اسمه مرتضى منصور، ومازال القضاء طويلا بين النادي واللاعب.

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وطالب يحي من جماهير النادي الأبيض ونجومه السابقين والحاليين الوقوف لدعم القلعة البيضاء في ظل المؤامرة الإعلامية التى يتعرض لها النادي والحملة التى تشنها المواقع على اسم وكيان نادي الزمالك.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في الفوز مؤخرًا ببطولتي السوبر الأفريقي والمصري على حساب الترجي التونسي والأهلي، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، في نصف نهائي البطولة الأفريقية، التي تم تأجيلها من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.

ويمتلك الزمالك 7 لاعبين أجانب هم فرجاني ساسي، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي، كابونجو كاسونجو، بجانب معروف يوسف، حميد أحداد، ورزاق سيسيه، المعارين لأندية المقاولون العرب والرجاء البيضاوي والاتحاد السكندري، على الترتيب، ومن المنتظر أن تقوم إدارة الزمالك بتسويق البعض في الموسم المقبل، على أن يحسم ذلك الملف، الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق.