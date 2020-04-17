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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الأهلى اليوم الجمعة 17 / 4 / 2020 شهدت العديد من الاخبار والأحداث الهامة التى نرصدها في سياق التقرير التالي: الأهلى يتلقى 400 ألف جنيه من الصفاقسى.. اعراف التفاصيل تلقى النادى الأهلى 25 ألف دولار أى ما يقرب من 400 ألف جنيه مصرى من نادى الصفاقسى التونسى، تمثل الجزء الأول من قيمة المبلغ المُستحق للأول لدى الأخير ويبلغ 125 ألف دولار بشأن صفقة النيجيرى جونيور أجايى ويتبقى للأهلى مائة ألف دولار. زار محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لبحث آلية التعاون بين كافة المؤسسات الرياضية لدعم ومساندة الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فايروس كورونا. Advertisements أبدى نادى الاتفاق السعودى رغبته فى شراء المغربى وليد آزارو مهاجم الأهلى بشكل نهائي، عقب انتهاء إعارته نهاية الموسم الجارى، لكن رغبة النادى السعودى ستتحدد بشكل نهائى بعد الاستماع لمطالب الأهلى المالية للاستغناء عن اللاعب نهائياً. نشرت شبكة "bbc" الاخبارية أن النادى الأهلى يجرى محادثات مع لاعبيه وأعضاء الفريق بشأن تخفيض رواتبهم بعد توقف النشاط الكروى إثر انتشار فيروس كورونا الخطير. كلّف السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، توماس بينكيل مخطط الأحمال بتجهيز برنامج تدريبى يومى وخاص للاعبى الفريق خلال شهر رمضان الذى سيحل علينا بعد أيام، وسط تجميد النشاط الرياضى بسبب "كورونا".

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