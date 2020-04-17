شكرا لقرائتكم خبر عن ماتش طاولة فى العزل المنزلى.. كهربا يتغلب على صالح جمعة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب النادي الأهلي، متابعيه، بمقطع فيديو جديد له وهو يتغلب على زميله بالفريق صالح جمعة، في ماتش طاولة، أثناء فترة العزل الصحي المنزلي التي يعشها الجميع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشر كهربا مقطع الفيديو الذي يظهر فيه هزيمة جمعة، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، والذي يظهران فيه داخل منزله أحدهما تنفيذاً للإجراءات الاحترازية بسبب الفيروس القاتل.

وفى سياق أخر، رفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى الاستماع لنصائح الكثيرين فى القلعة الحمراء بشأن منح فرصة جديدة لصالح جمعة لاعب الفريق بعد استئناف النشاط الرياضى خلال الفترة المقبلة وتمسك برأيه فى الاستغناء عن اللاعب بنهاية الموسم الجارى لعدم حاجة الفريق لجهوده.

Advertisements





وكان فايلر قد أعلن قبل انتقالات يناير الأخيرة أنه لا يحتاج جهود صالح جمعة فى الفريق لعدم التزام اللاعب بتعليمات الجهاز الفني لكن محاولات القلعة الحمراء لتسويق صالح داخلياً وخارجياً فشلت ليستمر اللاعب في صفوف الفريق.

وشهدت الفترة الماضية توصيات من بعض الأهلاوية سواء على صعيد نجوم الفريق القدامى أو غيرهم للإبقاء على صالح جمعة وتم استطلاع رأى رينيه فايلر بشأن إمكانية الاعتماد على فايلر حال استئناف مسابقة الدورى المُتوقفة حالياً بسبب وباء كورونا الذى ضرب العالم كله.

ورغم مطالب هؤلاء بالعفو عن صالح جمعة إلا أن رينيه فايلر جدد تمسكه برفضه التام ببقاء صالح جمعة في قائمة الفريق، وطالب برحيله مع نهاية الموسم الجاري لذا ستبدأ القلعة الحمراء مرحلة جديدة من تسويق اللاعب داخلياً أو خراجياً بعد عودة النشاط الرياضي في مصر والعالم كله.