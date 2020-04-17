شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب الكرة المصرية فى الحظر..الدعم المالى ومصير الدورى ورابطة المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الأيام الماضية خطابات واتصالات متبادلة بين الأندية واتحاد الكرة، تضمنت عدة مطالب للأندية من اللجنة الخماسية التى تدير الجبلاية خاصة فى الفترة الحالية التى تشهد توقف النشاط الرياضى وفرض حظر التجوال بسبب تفشى فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية التى اعلنتها الدولة المصرية للحد من انتشاره.

وتركزت مطالب الأندية لاتحاد الكرة خلال هذه المرحلة فى 3 بنود:

- الدعم المالى

طالب عدد كبير من الأندية اتحاد الكرة بصرف دعم مالى خاصة وأن جميع الأندية تعرضت لخسائر مالية كبيرة بسبب تعليق النشاط وتحديدا أندية القسم الثانى والثالث والرابع، وطالبت هذه الأندية بصرف مستحقاتها المتأخرة لدى اتحاد الكرة وكذلك الدعم المخصص لها، حتى يتسنى لها صرف رواتب اللاعبين.

وأطلق اتحاد الكرة مبادرة لدعم لاعبي الدرجتين الثالثة والرابعة في هذه الظروف التي يمر بها العالم، ومن ثم توقف أي دخول مالية للاعبي القسمين.. وأعلن اتحاد الكرة عن إنشاء صندوق لهذا الغرض مع الكشف عن رقم الحساب البنكي الداعم له ، أمام نجوم كرة القدم وأندية القسم الممتاز والعاملين بها ومحبي اللعبة للمساهمة في هذه المبادرة الخيرية لصالح لاعبي القاعدة العريضة لكرة القدم المصرية ودعمهم في هذه الأزمة.

- مصير الدورى

كما أرسلت الأندية خطابات الى اتحاد الكرة من أجل تحديد مصير الدورى هذا الموسم، سواء بالإستكمال أو بالإلغاء خاصة وأن عدم تحديد موقف الدورى يزيد الأعباء المالية على الأندية، ورد اتحاد الكرة على طلبات الأندية وقال مصدر باتحاد الكرة، إن الجبلاية ترفض إلغاء الدورى وتتمسك باستمراره، موضحا أنه لا يوجد فى دولة فى العالم أعلنت إلغاء الدورى هذا الموسم حتى يعلن اتحاد الكرة المصرى إلغاء الدورى هذا الموسم، خاصة أن أزمة كورونا عالمية ولا تخص مصر فقط.

Advertisements

- رابطة المحترفين

أما المطلب الثالث فهو تشكيل رابطة الأندية المحترفة فى الموسم الجديد لجميع الدرجات وليس فقط فى الدورى الممتاز، لذا تمسكت الاندية بوضع بند صريح فى اللائحة الجديدة بتشكيل روابط المحترفين ويكون دورها هو إدارة المسابقات وتوزيع الحقوق على الأندية.