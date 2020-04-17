شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: حصلت على لقب هداف الدوري وأنا مصاب بشرخ في القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عماد متعب، هداف الأهلى ومنتخب مصر السابق، أنه شارك في أولى مواسمه كامل مع الفريق الأول بالنادي تحت قيادة المدير الفني البرتغالى مانويل جوزيه، وهو يعاني من الإصابة بشرخ في القدم، مشيرًا إلى أنه في هذا الموسم حصل على لقب هداف الدوري.

وحصل عماد متعب على لقب هداف الدورى موسم2004-2005 برصيد 15 هدفًا في أول موسم يشارك فيه مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأضاف متعب، خلال استضافته بقناة «أون تايم سبورت»: «جوزيه أول من أشركني مع الفريق الأول وفي أول مباراة لي كانت ضد المحلة أصبت بكسر في مشط القدم وظللت في العلاج منذ تلك المباراة في يناير ولم أعود إلا في فترة إعداد الموسم الجديد».

وأكمل: «كنت محظوظا لأن جوزيه كان مقتنعا بإمكانياتي وأدخلني في التشكيل الأساسي، وما لا يعرفه الكثيرون أنني شاركت طوال الموسم في المباريات وأنا مصاب.. ولكنني كنت أجد أنها فرصة لا يمكن التنازل عنها بأنني أشارك بصفة أساسية مع الفريق كما حصلت على لقب هداف الدوري».