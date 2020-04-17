شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب يطلب من وزير الرياضة استمرار الدعم في ملف مؤمن زكريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، من وزير الرياضة أشرف صبحي، استمرار المساندة في ملف لاعب الفريق مؤمن زكريا، الذي يمر بظروف صحية سيئة.

وبحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي، تطرق محمود الخطيب خلال الجسة التي عقدها اليوم الجمعة مع وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، إلى استمرار الدعم المالي والمعنوي للاعب مؤمن زكريا، خاصًة أنه سبق ووافق «صبحي» على طلب الأهلي بصرف مبالغ مالية بشكل قانوني ليتحمل النادي تكاليف علاج اللاعب.

ووفقاً للموقع الرسمي للنادي، طلب رئيس الأهلي من وزير الرياضة المزيد من المساندة في هذا الملف، خاصةً أن مؤمن زكريا أحد أبناء الأهلي، والنادي لن يتخلى عنه، وهو ما لاقى تجاوب وزير الرياضة، وأكد تقديره لطلب الأهلي ومساندة مؤمن زكريا حتى يتجاوز هذه الأزمة.