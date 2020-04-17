شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سموحة: حسام حسن يقترب من الانضمام لأحد أندية القمة بالدوري الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه لا يحتاج إلى تسويق حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، داخل مصر، موضحًا أن قائد النادي السكندري في طريقه إلى الانضمام لأحد أندية القمة بالدوري الأمريكي.
وكتب عامر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لسنا في حاجة لتسويق حسام حسن مهاجم سموحة داخل مصر، هناك حوار دائر ويقترب من النهاية الإيجابية بخصوص بيعه لأحد أندية القمة في الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين بمبلغ يتناسب مع وضعه ومستواه كمهاجم متميز في الدوري المصري».
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