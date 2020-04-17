شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى يهدد بالرحيل عن المصرى حال بيع «العراقى».. ويطالب الإدارة بإقناعه بالبقاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هدد طارق العشرى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى المصرى البورسعيدى، بالرحيل فى حال موافقة إدارة النادى على رحيل بعض لاعبى الفريق المميزين، وفى مقدمتهم كريم العراقى، مدافع الفريق.

وقال «العشرى»، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»: «عندما تعاقدت مع الفريق البورسعيدى كانت هناك عدة شروط للموافقة على تدريب الفريق، وأهمها عدم التفريط فى نجوم الفريق وحصول اللاعبين على مستحقاتهم باستمرار، من أجل ضمان نجاح تجربته وانتشال الفريق من مؤخرة الجدول ووضعه فى مكانه الطبيعى مع فرق المقدمة». وأكد المدير الفنى للفريق البورسعيدى: «من الصعب التفريط فى كريم العراقى على الأقل هذا الموسم، خصوصًا فى ظل أزمة القيد الموقعة على النادى من قِبَل الاتحاد الدولى (فيفا)، وصعوبة التعاقد مع بديل».

وكشف العشرى أن هناك مفاوضات بالفعل من جانب الأهلى والزمالك مع اللاعب، ولكن لم تصل إلى حيز الرسمية، مؤكدًا أنه شدد على إدارة النادى بضرورة احتواء اللاعب وإقناعه بالبقاء فى بورسعيد خلال هذه الفترة.

وأوضح أنه يستغل الفترة الحالية فى مشاهدة العديد من المباريات الأوروبية لكبار المدربين، أمثال جوزيه مورينيو ويورجن كلوب، من أجل الاستفادة منهما، والتعديل فى طرق اللعب ومتابعة الأحدث فى عالم التدريب وتنشيط الذاكرة التدريبية.

وأشار إلى أنه يسعى لإحداث طفرة مع الفريق البورسعيدى، وهو ما وعد به جماهيره ومجلس إدارة النادى.

وأكد المدير الفنى أن تقليص عدد الأجانب فى مصر سيفيد المنتخب الوطنى، وسيعطى فرصة كبيرة للاعبين المحليين، لكن لابد من دراسة القرار بشكل كامل قبل اتخاذ القرار.

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وكشف أنه على تواصل يومى مع لاعبى فريقه للاطلاع على تدريباتهم المنزلية، خصوصًا لاعبيه المحترفين، عن طريق برنامج خاص عبر الإنترنت، للوقوف على حالتهم البدنية والذهنية والفنية خلال الفترة الحالية.