شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحدى «كورونا» بمباراة افتراضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ناقش الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ومحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، دور الأندية فى مواجهة التداعيات التى خلفتها كورونا والخاصة بالعمالة فى المؤسسات الرياضية بشكل خاص، وفى المجتمع بشكل عام، فى ظل الظروف الحالية التى أثرت على النواحى الاقتصادية.

واقترح الدكتور أشرف صبحى أن تكون هناك مباراة افتراضية للنادى الأهلى للمساهمة فى الدور المجتمعى، ورحب الخطيب بالفكرة وبدعم ومساندة ما تقوم به الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين خاصة العمالة، وأنه سوف يقوم بدراسة هذه الخطوة والعمل على تنفيذها بعد عرضها على مجلس إدارة الأهلى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن المباراة الافتراضية لا تقام على أرض الواقع ولكن يتم بيع تذاكرها دون تحديد الطرف الثانى ويذهب الإيراد إلى صندوق «تحيا مصر»، ومن المتوقع أن يتم طرح 50 ألف تذكرة بعائد 10 ملايين جنيه.

يذكر أن الفكرة تم تطبيقها فى أكثر من دولة، بينها المجر، ونظم الوداد أول تجربة وتم بيع 60 ألف تذكرة خصص عائدها لمواجهة كورونا. وفى ذات السياق، أشاد وزير الرياضة بالملف الإنشائى للنادى الأهلى والذى عرضه رئيس النادى، وتضمن الثورة الإنشائية فى فروع الأهلى الثلاثة بالجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، والتى تأتى بالتزامن مع التطوير الشامل الذى يشهده القطاع الرياضى بالنادى على مختلف اللعبات، خاصة أنن البنية التحتية الجديدة ساهمت فى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لجميع الألعاب بالنادى بدرجة كبيرة.

وتطرق الحوار إلى ملف مؤمن زكريا لاعب الأهلى الذى يمر بظروف صحية وكيفية تقديم الدعم والمساهمة فى علاجه، واطمأن وزير الرياضة على توفير كل احتياجات اللاعب على الوجه الأكمل ومساندته ماديًا ومعنويًا، فى الوقت الذى أكد فيه رئيس الأهلى أن ناديه لا يتخلى عن أبنائه. وأبدى تقديره لموافقة الوزارة على قيام النادى بتحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا بشكل قانونى بما لا يخالف اللوائح التى تنظم العمل داخل المؤسسات الرياضية.

على الجانب الآخر، استقر رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، على تخفيف الجرعات التدريبية التى يجريها اللاعبون فى منازلهم خلال شهر رمضان بحيث يؤدى اللاعبون مرانا وحيدا فى المساء عقب الإفطار ويتضمن جرعات بدنية مكثفة، ويجرى توماس بينكيل مدرب الأحمال تعديلات على التدريبات، وسيقوم بإرسالها إليهم بـ«الواتس آب» خلال الأيام المقبلة لبدء التنفيذ مع حلول شهر رمضان، للحفاظ على لياقته البدنية تحسبا لعودة النشاط الرياضى فى أى وقت.

ويتابع بينكيل مع اللاعبين البرنامج التدريبى، وأيضا متابعة أوزان اللاعبين بصفة يومية من أجل الحفاظ على أوزانهم، فيما يواصل الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، متابعته مع لاعبى الفريق المصابين، من أجل الاطمئنان على سير برامجهم التأهيلية بشكل جيد فى ظل تعليق النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا المستجد.

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ويتواصل طبيب الفريق مع الرباعى سعد سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد وحمدى فتحى، لاعبى الفريق، للوقوف على مستجدات برامجهم التأهيلية ومتابعة كل ما يتعلق بتحسن حالتهم.