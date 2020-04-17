شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يطلب «جريزمان» مقابل انتقال «لاوتارو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية أن نادى إنتر ميلان الإيطالى طلب الحصول على خدمات الفرنسى أنطوان جريزمان، مهاجم نادى برشلونة الإسبانى، مقابل رحيل الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز إلى صفوف الفريق الكتالونى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة إن إنتر ميلان يرغب فى أن يكون جريزمان جزءا من صفقة انتقال لاوتارو إلى برشلونة فى الصيف، حيث يرغب العملاق الإيطالى فى إيجاد البديل المناسب للاعب. ووصل جريزمان إلى برشلونة الصيف الماضى مقابل 120 مليون يورو قادما من أتلتيكو مدريد، لكنه لم يتكيف مع أسلوب لعب البارسا حتى الآن، حيث يضعه مسؤولو البارسا اسمه ضمن الانتقالات القادمة فى محاولة للاستفادة من سعره من أجل إبرام صفقات أخرى.

سجل لاوتارو 16 هدفاً خلال 30 مباراة مع فريق أنطونيو كونتى فى هذا الموسم، وسجل خمسة أهداف فى ست مباريات بدورى الأبطال.