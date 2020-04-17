شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح باستئناف الدوريات الأوروبية في يوليو.. و«الأبطال» في أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت تقارير أوروبية إن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم ورابطة الأندية الأوروبية اتفقا على عودة الدوريات المحلية فى شهر يوليو المقبل، على أن تقام مباريات دورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبى فى أغسطس.

ويواجه يويفا أزمة بسبب تعليق كافة الأنشطة الرياضية فى جميع أنحاء العالم بعد تفشى فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم، ما نتج عنه آلاف الوفيات. وبحسب ما ذكرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية نقلا عن إذاعة كادينا سير فإن يويفا ورابطة الأندية الأوروبية كانا على تواصل دائم خلال الفترة الماضية لمناقشة مقترح إقامة مباريات أوروبا فى أغسطس. وأضافت أن المنظمتين اتفقتا على استئناف الدوريات المحلية فى يوليو، بينما سيتم لعب دورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبى خلال شهر أغسطس. وأوضحت «موندو» أن تلك المعلومات تتماشى مع تلك التى تم نشرها بنهاية مارس الماضى، حيث تم بالفعل مناقشة لعب بطولتين، دورى الأبطال والدورى الأوروبى خلال شهر أغسطس. ولفتت الصحيفة الكتالونية إلى أن يويفا ورابطة الأندية الأوروبية لا يستبعدان إقامة المباريات المتبقية خلف الأبواب المغلقة لتجنب إصابات جديدة بسبب الوباء. وأوضحت «موندو» أنه إذا تم تنفيذ تلك المقترحات، فإن اللاعبين سيحصلون على 21 يوما فقط إجازة قبل بداية الموسم الجديد فى سبتمبر.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبى قرر فى وقت سابق تأجيل مباريات دورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبى لأجل غير مسمى، مع إعطاء الأولوية لاستكمال الدوريات المحلية.

كانت البطولة، قبل عام 1993، تسمى رسميا كأس الأندية الأوروبية البطلة، وفى العادة يشار إليها باسم كأس أوروبا أو كأس أبطال أوروبا. وكانت البطولة فى البداية بنظام خروج المغلوب وكان يلعب فيها بطل الدورى لكل دولة فقط إضافة إلى حامل اللقب الذى يشارك فى النسخة التالية للدفاع عن لقبه.

بدأت البطولة تتوسع فى سنة 1990، حيث تم دمج مرحلة المجموعات من ذهاب وإياب وزيادة عدد الفرق. وفى عام 1993 تحولت إلى اسمها الجديد والحالى (دورى أبطال أوروبا) وتم زيادة عدد الفرق حتى أصبحت البطولة حاليا مكونة من 32 ناديا. لتبدأ النسخة الجديدة لدورى أبطال أوروبا فى موسم 1992–١٩93. فى عام 2014 قرر اليوفا منح حامل لقب دورى أوروبا مقعدا إضافيا لدورى الأبطال (بخلاف مقاعد بطولته المحلية) وذلك بهدف رفع أهمية البطولة، مما جعل نادى إشبيلية يتأهل لدورى الأبطال 2015–٢٠16 رغم فشله فى حصد أحد المراكز الأربعة المؤهلة، ليصبح الدورى الإسبانى هو ثانى دورى فى تاريخ البطولة يشارك بـ 5 أندية فى دور المجموعات، علماً بأن أول دورى شارك بخمسة أندية هو الدورى الإنجليزى عام 2006 عندما شارك ليفربول (حامل لقب 2005) بمقعد إضافى لعدم تمكنه من التأهل عبر الأربعة مراكز الأولى فى الدورى المحلى له.

فاز باللقب 22 ناديا مختلفا، 12 منها فاز باللقب أكثر من مرة. يُعد ريال مدريد النادى الأكثر فوزاً باللقب، حيث فاز بالبطولة 13 مرة، بينما يحمل نادى ليفربول الإنجليزى لقب البطولة حالياً، حيث فاز باللقب لموسم 2018–٢٠19 بعد فوزه على مواطنه توتنهام هوتسبير بنتيجة 2–0، فى المباراة التى أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو بمدينة مدريد الإسبانية.

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