شكرا لقرائتكم خبر عن «السيدة العجوز» تعلن شفاء نجميها روجانى وبليز من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى يوفنتوس الإيطالى، اليوم الخميس، تعافى لاعبيه دانيلى روجانى وبليز ماتويدى من فيروس كورونا الذى أصيب به منذ فترة ما يقرب من شهر.

وكان نادى «السيدة العجوز» قد أعلن قبل أسابيع أن الاختبارات التى خضع لها روجانى جاءت إيجابية، ليصبح أول لاعب فى الفريق يتعرض للإصابة بفيروس كورونا، بعد ما أعلن النادى إصابة نجميه ماتويدى وباولو ديبالا، إلا أن الأخير تعافى قبل أيام.

وقد خضع روجانى وماتويدى للاختبار، وجاءت النتيجة سلبية، وبالتالى لم يعودا مجبرين على البقاء فى الحجر الصحى، ومن المتوقع أن يعود الفريق للتدريب فى الرابع من مايو المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا تعد من بين أكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا، حيث تشير الإحصاءات إلى 162488 إصابة و21067 وفاة حتى الأربعاء.