شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الألمانية تراقب تدريبات فرق البوندزليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تراقب السلطات الألمانية نماذج تدريبات أندية البوندزليجا، عن كثب، لضمان التزامها بمعايير التباعد الاجتماعى، بحسب ما ذكره أوفى روسلر المدير الفنى لفريق فورتونا دوسلدورف.

وقال روسلر لصحيفة «إكسبريس»: «لاحظت سريعا أننا كناد من عاصمة الولاية أننا نخضع للتدقيق».

وأضاف: «تلقينا عدة زيارات، تم التحقق بدقة من التزامنا بكافة اللوائح، قمنا بذلك».

وجرى السماح لأندية البوندسليجا بالعودة لملاعب التدريب، لكن يتم السماح فقط بالتدريب فى مجموعات صغيرة دون احتكاك بين اللاعبين.

وأشار روسلر: «بدأنا بمجموعات من لاعبين اثنين، ثم عملنا (بمجموعات تضم) أربعة لاعبين فى نهاية الأسبوع الماضى، خمسة لاعبين يوم الاثنين، ونأمل إذا كانت الأجواء تسمح أن نتمكن من التدريب بستة لاعبين فى نهاية الأسبوع».

وتأمل الأندية استكمال الموسم بدون جماهير، فى الوقت الذى يأمل فيه روسلر أن يتفادى فريقه الهبوط، إذ يحتل فورتونا المركز الثالث من القاع بجدول ترتيب البوندسليجا بفارق أربع نقاط عن أخر مراكز الأمان، قبل تسع جولات من نهاية الموسم، لكن المدرب يبقى محتفظا بتفاؤله.

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وأكد روسلر: «سيكون من المهم بالنسبة لنا أن تكون هناك ثلاثة أندية على الأقل خلفنا فى نهاية المطاف، ربما بإمكاننا اللحاق بماينز واوجسبورج». وتولى روسلر تدريب فورتونا فى فبراير الماضى خلفا لفريدهلم فنكل، وأبدى سعادته بالمجهود الذى يبذله الفريق.