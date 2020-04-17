شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يكشف كواليس اقتراب مدرب برشلونة من تدريب نادي مصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، كواليس مفاوضاته مع الإسباني كيكي سيتين، المدير الفني لنادي برشلونة، لتدريب أحد الأندية في الدوري المصري، مؤكدًا أن هذا الفريق ليس له علاقة بنادي بيراميدز.

وكتب آل الشيخ، على حسابه الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «القصة بالنسبة لـ سيتين لا علاقة لـ لبيراميدز بها... القصة باختصار كنت على وشك تملك نادي في الدوري المصري وكان حيدربه ووقعنا العقود... وده كان في وقت عدم وضوح علاقتي بنادي الأهلي... لكن لما اتضحت الأمور الغيت الفكرة... وكيكي سيتين كان حيوصل القاهرة ويبدأ تدريب بعديها بـ ٣ أيام... وجا له عرض برشلونة... فقلت لـ الراجل متفوتش الفرصة... هيا دي الحكاية... ومش حقول ليكم الفريق كان ايه بس عنده مستقبل».