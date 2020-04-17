شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الحكام يشرح حالات اللجوء لـ«VAR» بالدوري المصري (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيديو يقوم خلاله وجيه أحمد، القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام، بشرح الحالة الأخيرة من حالات تعامل تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» وهي حالات تحديد الهوية. ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الفيديو تحت تعليق: «الكابتن وجيه أحمد القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم يشرح للاعبين والأجهزة الفنية والإعلاميين تفاصيل التعامل مع الحكم في ظل تطبيق تقنية VAR ويحدد حالات اللجوء إليه بأربع حالات هي: إحراز الأهداف- ضربات الجزاء- الطرد- تحديد الهوية». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 2,844

تعافي 646

وفيات 205

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