شكرا لقرائتكم مروان محسن وملف تجديد اللاعبين على طاولة اجتماع تخطيط الأهلي خلال ايام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي إجتماعاً خلال الفترة المقبلة من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بفريق الكرة منها عقد بعض اللاعبين الذين ينوى الأهلي التجديد لهم ويأتي في مقدمتهم مروان محسن مهاجم الفريق.

وتبحث اللجنة التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو مدة عقد مروان محسن صاحب الـ31 عاماً وكذلك المقابل المالي الذي سيحصل عليه اللاعب عند التجديد .

ويبدأ مسئولو الأهلى جلسات التفاوض مع مروان محسن لتجديد عقده فى شهر مايو المقبل حيث سيعقد مسئولو القلعة الحمراء جلسات التفاوض مع مهاجم الفريق ووكيل أعماله من أجل حسم ملف التجديد، ويُعد مروان محسن من اللاعبين الأساسيين فى تشكيلة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى الذى يرفض التفريط فى خدمات مروان ويرى أن بقاءه أمراً مهماً فى الفريق بصرف النظر عن حالة عدم التوفيق التى تلاحقه طوال الفترة الماضية.

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وتسبب انشغال الأهلى بملف تجديد عقود رباعى الفريق شريف إكرامى وحسام عاشور وأحمد فتحى ووليد سليمان فى تأجيل جلسات التفاوض مع مروان محسن، خاصة أن ملف التجديد للرباعى استغرق وقتاً حيث رحل إكرامى وعاشور بناءً على رغبة النادى ورفض فتحى التجديد فيما جدد سليمان للأهلى موسمين.

فى شأن آخر وجه مروان محسن الشكر للقوافل الطبية التى تقوم بمجهود رائع وتتصدر الصفوف الأمامية فى رحلة التصدى لوباء كورونا المستجد، قائلا، "الظروف الحالية تحتاج إلى تضافر جهود الجميع من أجل الحفاظ على سلامتنا فى مواجهة هذا الفيروس".

ويؤدى لاعبو الأهلى برنامجا بدنيا من منازلهم، بعد إرسال السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، برنامجا تدريبيا للاعبى الفريق عبر الواتس أب، يؤدونه خلال فترة الإجازة للحفاظ على لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدنى من الاستعداد البدنى قبل استئناف تدريبات الفريق، ووضع فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامجا خاصا للاعبين تضمن إلزامهم بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلا عن المواظبة على الجرى فى المنزل أو فى الشارع.