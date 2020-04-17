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ميسي يرفض رحيل فيدال عن برشلونة خلال الانتقالات الصيفية

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جدة - عمرو شويل يرفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، التفريط فى خدمات زميله لاعب الوسط التشيلى أرتورو فيدال، المرشح بقوة للرحيل عن صفوف فريق البارسا، خلال سوق الانتقالات المقبلة. 

ذكرت شبكة " ESPN" العالمية، أن النجم الأرجنتيني ميسي، طلب من إدارة برشلونة، عدم رحيل التشيلى أرتورو فيدال، خلال سوق الانتقالات المقبلة. 

ويتصارع ناديي إنتر ميلان الإيطالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، من أجل الحصول على خدمات لاعب الوسط التشيلى، بداية من الموسم المقبل. 

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كانت تقارير صحفية، أشارت فى وقت سابق إلى أن، كلا من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الحارس الألمانى تير شتيجن ولاعب الوسط الهولندى فرانكى دى يونج، قد ضمنوا التواجد مع فريق برشلونة فى الموسم المقبل، أما باقى نجوم الفريق وارد دخولهم فى صفقات تبادلية. 

كان فيدال، قد انضم لصفوف برشلونة، فى صيف 2018، قادما من فريق بايرن ميونخ الألمانى، مقابل 18 مليون يورو، وخاض مع الفريق حتى الأن 85 مباراة فى جميع المسابقات، وسجل 9 أهداف. 

يتصدر برشلونة، جدول ترتيب هذا الموسم، برصيد 58 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدى ، الوصيف برصيد 56 نقطة.

وتسبب تفشى فيروس ، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.

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