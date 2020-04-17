شكرا لقرائتكم شاهد كيف يغازل الجابونى ماليك إيفونا فريقه السابق "الأهلى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غازل الجابونى ماليك إيفونا مهاجم ناسيونال ماديرا البرتغالى الحالى، فريقه السابق "الأهلى"، حيث قام اللاعب بنشر صورة بقميص المارد الأحمر، عبر استورى الانستجرام الخاص به، معلقًا عليها بالغة الإنجليزية: "النسر"، كما تذكر المدير الفنى السابق للفريق الأحمر مارتن يول.

وانضم المهاجم الجابونى ماليك إيفونا فى 24 يناير الماضى بشكل رسمى لصفوف نادى ناسيونال ماديرا، الذى يلعب بدورى الدرجة الثانية البرتغالى، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالى، قادما من صفوف نادى سانتا كلارا الذى يلعب بالدورى البرتغالى الأول.. وكان المهاجم الجابونى قد خاض موسم 2015 – 2016، مع المارد الأحمر، خاض خلاله 24 مباراة فى جميع المسابقات، وسجل 12 هدفا، قبل أن يرحل إلى تانجين تيدا الصينى، ورحل على سبيل الإعارة إلى كونيا سبور التركى، قبل أن ينضم لصفوف سانتا كلارا البرتغالى.

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وفى وقت سابق، أكد الجابونى ماليك إيفونا، مهاجم الأهلي السابق وناسيونال ماديرا البرتغالى الحالي، أنه لم يتمنى الرحيل عن القلعة الحمراء نهائيًا.

وأوضح ماليك إيفونا خلال تصريحات تليفزيوينة قائلا، "أنا مكنتش عاوز أحترف فى الصين بس أنا متفهم أن كرة القدم أصبحت بيزنس والعرض الصينى كان كبيرا، وكان من الصعب رفضه، وكان نفسى أكمل فى الأهلى وأكسب بطولات وأعمل تاريخ لكن الحمد لله على كل شيء وسأزور مصر قريبًا وبالأخص النادى الأهلى وأتمنى رؤيتكم قريبًا".