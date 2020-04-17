شكرا لقرائتكم الجبلاية: قيد اللاعب السورى فى الأندية المصرية كلاعب أجنبى من الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم قيد اللاعب السورى فى قوائم الأندية المصرية كلاعب أجنبى اعتبارا من الموسم المقبل، بعد انتهاء المهلة التى منحها اتحاد الكرة للأندية لحين انتهاء التعاقد مع اللاعبين السوريين لمدة 3 سنوات.

وكانت الاندية المصرية تعاقدت مع عدد من اللاعبين السوريين خلال المواسم الثلاثة الأخيرة ابرزهم عبد الله الشامى فى الأهلى، ومؤيد العجان فى الزمالك.

فى السياق ذاته، أوضح مسئولو الجبلاية أنه لا مساس باعتبار اللاعب الفلسطينى فى الدورى المصرى على أنه لاعب محلى فى الموسم المقبل، خاصة أن الأمر سارى منذ قديم الأزل ولا يوجد ما يستدعى تغييره فى السنوات المقبلة.

ويضم الدورى المصرى لاعبين اثنين فقط من فلسطين هما محمود وادى فى المصرى البورسعيدى، وحامد حمدان لاعب طنطا حاليا وبيراميدز والأهلى السابق.

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من ناحية أخرى، أخطر اتحاد الكرة الأندية مطلع الموسم الجارى باللائحة الخاصة بقيد اللاعبين، وتنص على أن اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا محليا لمدة موسم واحد فقط، وعلى الأندية أن توفق أوضاعها وفقا لهذا القرار.

وتدرس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، الموافقة على مد قرار اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى فى الموسم الجديد، لاسيما بعد طلب عدد كبير من أندية الدورى الممتاز، مد القرار فى الموسم الجديد، لسببين الأول هو غموض مصير الدورى الحالى الذى تم تعليقه حاليا، والثانى هو منح الأندية مهلة لحين تسويق اللاعبين، لاسيما أنهم يرتبطون بعقود سارية مع الأندية لأكثر من موسم.

ويضم الأهلى والزمالك أكثر من لاعب من شمال أفريقيا، وعلى رأسهم على معلول ووليد أزارو المعار حاليا للاتفاق السعودى، وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم فى الزمالك.. وينتهى قرار تعيين اللجنة الخماسية باتحاد الكرة يوم 31 يوليو المقبل، إلا أن عدم اعتماد اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة حتى الآن، وعدم تحديد موعد نهائى لها بسبب انتشار فيروس كورونا يقرب قرار التمديد لمدة 3 أشهر.

وجدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى رفضه القرار الذى ينوى اتحاد الكرة تطبيقه خلال الموسم المقبل بتقليص اللاعبين الأجانب، موضحاً أن خسائر هذا القرار على جميع الأندية ومنها الأهلى بالطبع ستكون باهظة لذا لابد من دراسة القرار جيداً قبل إعلانه وتطبيقه.

وتابع مدير الكرة بالأهلى: الخسائر ستكون غير طبيعية .. هل من الممكن أن يخسر الأهلى 10 ملايين دولار على سبيل المثال جراء هذا القرار المفاجئ الذى كان لابد أن تجتمع الأندية لمناقشته، وشدد على أن الأهلى لديه ارتباط بعقود مع لاعبيه الأجانب والمحليين بالطبع ولا يمكن فسخ العقد بهذه السهولة لأن هذا يعنى خسائر بالجملة وبالملايين.. فمن سيتحمّلها إذن.