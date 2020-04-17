شكرا لقرائتكم بعد قرار تقليص الأجانب .. كارتيرون يعيد تقييم لاعبين الزمالك المعارين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إعادة تقييم جميع لاعبي الفريق المعارين في الموسم الحالي، بعد قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد الأجانب في الموسم المقبل.

الجهاز الفني للزمالك يبحث الاعتماد علي اللاعبين المصريين بصورة أكبر خلال الموسم المقبل في ظل احتمال ان يكون عدد اللاعبين الأجانب في كل فريق 3 لاعبين فقط، ويعتمد الزمالك هذا الموسم علي الثلاثي محمد اوناجم واشرف بن شرقي وفرجاني ساسي بصفة أساسية مما يعني ان صفقات الزمالك المنتظرة في الصيف المقبل ستكون جميعها مصريين الا في حالة الاستغناء عن احد الثلاثي المتواجد، وستكون الاولوية لعودة ابناء النادي المعارين.

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خاض الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك، مرانا إضافيًا، ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون من أجل الحفاظ على لياقته الفنية والبدنية خلال فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويأتى المران الذى خاضه كاسونجو للحفاظ على وزنه فى الفترة الحالية ولياقته حيث يخوض خلال الفترة الحالية مجموعات من التدريبات المتنوعة والمختلفة ومنها تدريبات الملاكمة بخلاف حصة الجرى التى يحرص على خوضها إلى جانب تدريبات فى صالة الجيمانزيوم.

ورفض الكونغولي كاسونجو مهاجم الزمالك، مناقشة العروض التي تلقاها مؤخرا من الأندية الراغبة في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، انتظارا لقرار الزمالك سواء ببقائه أو رحيله بعد قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد الأجانب في الأندية وتلقي كاسونجو عدة اتصالات من أندية داخل مصر ترغب الاستفادة من خدماته في مقدمتها المقاولون العرب والإسماعيلي والاتحاد السكندري، إلا أن اللاعب رفض مناقشة كل العروض احتراما للزمالك وانتظارا لمعرفة مصيره في الموسم المقبل.