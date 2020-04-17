شكرا لقرائتكم خبر عن متعب : لاعبون بالمنتخب خاضوا نهائى أفريقيا 2010 وهم يعانون من أنفلونزا الخنازير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عماد متعب مهاجم الاهلى ومنتخب مصر السابق أن بعض لاعبى الفراعنة خاضوا مباراة غانا فى نهائى بطولة الامم الافريقية 2010 وهم يعانون من أرتفاع فى درجات الحراراة و أنفلونزا الخنازير .

وأوضح عماد متعب خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت أن البعض لا يفصل بين عمله كأعلامى و لاعب سابق فى الأهلى ، وأن أن رأيه يأتي عقب النظر الى بعض المواقف التى يتعرض لها بعض اللاعبين داخل القلعة الحمراء .

وأشار عماد متعب أن ما يحزنه خلال الفترة الماضية ان الانتقاضات التى شهدها من جمهور الاهلى و أنه يقدم بعتذار عن بعض الاراء الذى تشير أنه عاله على الفريق الاحمر منذ عام 2014 و عقب الاختيار للانضمام الى نأشئين القلعة الحمراء لم يذهب لمدة أسبوع الى التدريبات بسبب الخوف الذى يشعر به وتم الاستعانة بالمدرب السابق له بمدينة بلبيس للذهاب معه الى القاهرة .

ويعد عماد متعب من أكثر اللاعبين تأثيرا فى تاريخ الأهلى ومنتخب مصر، حيث يمتلك قناص الأهلى تاريخا يصعب نسيانه بعدما أصبح واحدا من أشهر هدافى الكرة المصرية عبر تاريخها بفضل سلسلة الأهداف القاتلة والجميلة، التى أحرزها متعب عبر مسيرته سواء مع النادى الأهلى أو المنتخب الوطنى أو عندما احترف فى صفوف اتحاد جدة السعودى.

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وأحرز عماد متعب 25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية، وتوج متعب مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.

وحصل عماد متعب على لقب هداف الدورى موسم 2004 / 2005 برصيد 15 هدفًا فى أول مواسمه مع الفريق الأول، ليكتب اسمه بحروف من ذهب فى ذاكرة الكرة المصرية، وقد شارك بقميص الأهلى فى "320" مباراة، سجل خلالها "126" هدفا، ويحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الأهلى فى شباك الزمالك سجل 10 أهداف سجلها فى 6 مباريات.

كما أعير إلى نادى الاتحاد السعودى لمدة موسم واحد استطاع فيه تسجيل 10 أهداف ليحل فى المرتبة الثالثة فى ترتيب الهدافين وساهم بذلك فى الفوز بلقب الدورى السعودى، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى ويعود إلى الأهلى.

فيما انضم إلى المنتخب الأول تحت قياد حسن شحاتة، ونجح فى التتويج بثلاثة ألقاب أمم أفريقيا متتالية في 2006 و2008 و2010، كما فاز بالميدالية الذهبية فى دورة الألعاب العربية بالقاهرة 2007 والذى كان هدافها برصيد 5 أهداف، وبلغ عدد مشاركاته مع المنتخب الأول 74 مشاركة دولية سجل فيها 36 هدف.