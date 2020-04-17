شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ: كيكى سيتين كان مرشح لتدريب فريق جديد سأمتلكه فى مصر.. ولكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفية فى السعودية، على علاقة كيكى سيتين المدير الفنى لفريق برشلونة الحالى، بتولى القيادة الفنية لفريق بيراميدز قبل أن تسند المهمة للكرواتى أنتى تشاتشيتش المدرب الحالى.



تركي ال الشيخ

وقال تركى فى تصريح عبر صفحته على الفيس بوك: "القصة بنسبة لـ سيتيان لا علاقة ل لبيراميدز بها ... القصة بختصار كنت على وشك تملك نادي في الدوري المصري وكان حيدربه ووقعنا العقود ... وده كان في وقت عدم وضوح علاقتي بنادي الاهلي ... لكن لما اتضحت الامور اللغيت الفكره ... وكيكي سيتيان كان حيوصل القاهره ويبداء تدريب بعديها ب ٣ ايام ... وجا له عرض برشلونه ... فقلت ل الراجل متفوتش الفرصة ... هيا دي الحكاية ... ومش حقول ليكم الفريق كان ايه، بس عنده مستقبل".

وكان مصدر بنادى بيراميدز أكد أن المدرب الإسبانى كيكى سيتين، المدير الفنى لفريق نادى برشلونة، كان قريبا من تولى مهمة قيادة فريق الكرة خلفا للمدرب الفرنسى سباستيان ديسابر، وقبل تعيين الكرواتى أنتى تشاتشيتش ليتولى المهمة حاليا.

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وأكد المدرب الإسبانى، فى تصريحات صحفية، أنه كان قريبا مت قيادة أحد أندية الدورى المصرى قبل مكالمة من إدارة برشلونة، اعتذر بسببها عن عدم قبول المهمة وقرر قيادة البلوجرانا فى شهر يناير الماضي.

وأوضح المصدر أنه بالفعل كانت هناك اتصالات واجتماعات وجلسات مطولة بين المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذى لنادى بيراميدز وكيكى سيتين وتم خلالها الاتفاق على كل التفاصيل بشأن توليه المهمة، ولكن برشلونة دخل على خط المفاوضات وانتهى الأمر باعتذار سيتين لمدير بيراميدز من أجل قيادة البلوجرانا.

وشدد المصدر على أن بيراميدز تمنى التوفيق لسيتين فى مهمته مع برشلونة وتقبل اعتذاره قبل أن يفاوض تشاتشيتش ويتم تعيينه مديرا فنيا للنادى.

المصدر أضاف أن هدفه بعد رحيل ديسابر كان التعاقد مع مدير فنى عالمى واسم كبير طبقا لرؤية وخطة الإدارة، ووضع النادى فى دائرة اختياراته كيكى سيتين وتفاوض معه قبل قيادة برشلونة قبل اختيار تشاتشيتش صاحب الاسم الكبير والسيرة الذاتية القوية ليتولى قيادة الفريق.