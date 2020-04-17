فرج عامر: أحد أندية القمة في أمريكا يقترب من شراء حسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إنه لا يشغل باله بتسويق مهاجم فريقه حسام حسن لأندية القمة في الدوري المصري؛ حيث يقترب انتقال اللاعب من الدوري الأمريكي.

ودوّن فرج عامر، على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة:"لسنا في حاجة لتسويق حسام حسن مهاجم سموحة داخل مصر هناك حوارًا دائرًا ويقترب من النهاية الإيجابية بخصوص بيعة لأحد أندية القمة في الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين بمبلغ يتناسب مع وضعة ومستواه كمهاجم متميز في الدوري المصري".

وشارك حسام حسن، مع سموحة خلال الموسم الحالي 2019/2020 قبل إيقافه، في 18 مباراة بمختلف المسابقات مسجلاً 7 أهداف وصانعًا هدفًا خلال 1384 دقيقة لعب.