رئيس نادي سموحة : حسام حسن علي أعتاب الإنتقال للدوري الأمريكي للمحترفين

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، منذ قليل ، أن ناديه ليس بحاجه لتسويق مهاجمه حسام حسن داخل الدوري المصري، وأنه هناك تفاوض بينه وبين أحد أندية

الدوري الأمريكي للمحترفين.

وقال فرج عامر في تغريده له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر : " لسنا في

حاجة لتسويق حسام حسن مهاجم سموحة داخل مصر هناك حوار دائر ويقترب من النهاية الايجابية بخصوص بيعة لاحد اندية القمة في الدوري الامريكي لكرة القدم للمحترفين بمبلغ يتناسب مع وضعة ومستواة كمهاجم متميز في الدوري المصري".