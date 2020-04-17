الإمارات تنظم بطولة افتراضية للدراجات الهوائية

ينظم مجلس دبي الرياضي، بطولة افتراضية في رياضة ركوب الدراجات الهوائية، على أن يشارك كل متسابق من منزله، في إطار مبادرات التشجيع على البقاء بالمنزل لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتستمر فعاليات البطولة الافتراضية من بعد غدٍ الأحد وحتى يوم الخميس المقبل، على أن يكون كل يوم مخصص لمرحلة واحدة من السباق، الذي أتاحت فيه المجلس الرياضي مشاركة جميع الجنسيات وكافة الأعمار السنية.

كانت الإمارات قد أعلنت مؤخراً تدشين بوابة إلكترونية خاصة، بالبطولات الافتراضية على أن يسجل كافة المنظمين بياناتهم الخاصة عليها، للتعويض بشكل مصغر عن توقف الأنشطة

المستجد.وتستمر فعاليات البطولة الافتراضية من بعد غدٍ الأحد وحتى يوم الخميس المقبل، على أن يكون كل يوم مخصص لمرحلة واحدة من السباق، الذي أتاحت فيه المجلس الرياضي مشاركة جميع الجنسيات وكافة الأعمار السنية.كانت الإمارات قد أعلنت مؤخراً تدشين بوابة إلكترونية خاصة، بالبطولات الافتراضية على أن يسجل كافة المنظمين بياناتهم الخاصة عليها، للتعويض بشكل مصغر عن توقف الأنشطة الرياضية الفترة الحالية.

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