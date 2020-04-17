تركي آل الشيخ يكشف كوليس اقتراب مدرب برشلونة من أحد أندية الدوري المصري

كشف تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، منذ قليل، عن كواليس اقتراب مدرب برشلونة الحالي من تدريب أحد فريق الدوري المصري، قبل توليه منصب المدير الفني للفريق الكتالوني.

ونشر تركي بوست في صفحته بفيس بوك قائلاً: " القصة بنسبة ل سيتيان لا علاقة ل لبيراميدز بها ... القصة بختصار كنت

على وشك تملك نادي في الدوري المصري وكان حيدربه ووقعنا العقود ... وده كان في وقت عدم وضوح علاقتي بنادي الأهلي ... لكن لما اتضحت الامور اللغيت الفكره ... وكيكي سيتيان كان حيوصل القاهره ويبداء تدريب بعديها ب ٣ ايام ... وجا له عرض برشلونه ... فقلت ل الراجل متفوتش الفرصة ... هيا دي الحكاية ... ومش حقول ليكم الفريق كان بس عنده مستقبل ".

وعلي الرغم من أن تركي آل الشيخ رفض ذكر اسم النادي المشار إليه في منشوره، إلا أنه تداولت أنباء علي الساحة الرياضية أنه كان علي وشك امتلاك إحدي ناديين في الدوري المصري ، وهما إف سي مصر أو وادي دجلة.