تشافي: جوارديولا المدرب الأفضل في العالم بالنسبة لي

اعتبر تشافي هيرنانديز المديرالفني لفريق السد القطري ولاعب برشلونة السابق، مواطنه الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، الأفضل بين مدربي العالم الفترة الحالية.
ونلقت الصحافة الإسبانية تصريحات تشافي، التي أكد فيها استفادته في مهمته التدريبية من جوارديولا كثيراً، في أسلوب تدريبه بامتلاكه للكرة، وتفاعله العاطفي مع كرة القدم، مشيراً
وعبر تشافي، عن ترحيبه بأي تعاون قد يتم مستقبلاً مع جوارديولا في مهمة تدريبية، مشدداً على أن أسلوبه مع فريقه القطري يشبه أسلوب جوارديولا التكتيكي.
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