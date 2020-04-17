الإسماعيلي : باهر المحمدي لن يرحل إلى الأهلي أو الزمالك

أكد مسؤولو النادي الإسماعيلي أن باهر المحمدي قائد الدراويش، لن يرحل إلى ‎الأهلي أو ‎الزمالك خلال الانتقالات الصيفية المقبلة

ولا نية للفريق في الاستغناء عن اللاعب لأي فريق داخل مصر مهما كانت العروض المالية .

وكشف مسؤولو النادي الإسماعيلي ان فرصة المحمدي الوحيدة لترك الفريق من خلال الاحتراف في الخارج مقابل عرض مالي مناسب لإمكانيات اللاعب وطموحات مجلس الإدارة.

