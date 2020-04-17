الإسماعيلي : باهر المحمدي لن يرحل إلى الأهلي أو الزمالك

أكد مسؤولو النادي الإسماعيلي أن باهر المحمدي قائد الدراويش، لن يرحل إلى الأهلي أو الزمالك خلال الانتقالات الصيفية المقبلةولا نية للفريق في الاستغناء عن اللاعب لأي فريق داخل مصر مهما كانت العروض المالية .
وكشف مسؤولو النادي الإسماعيلي ان فرصة المحمدي الوحيدة لترك الفريق من خلال الاحتراف في الخارج مقابل عرض مالي مناسب لإمكانيات اللاعب وطموحات مجلس الإدارة.
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