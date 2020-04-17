مدافع أرسنال يتبرع بـ16 الف وجبة للمتضررين من فيروس كورونا

تبرع الألماني شكودران موستافي لاعب فريق أرسنال الانجليزي بـ16 ألف وجبة لسكان بلدة إزلينجتون، الواقعة غرب لندن. ونشر نادي ارسنال بيان له اليوم عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت كتب فيه : «مدافعنا سيبلغ عامه الـ28 واختار التبرع لمنظمة النادي الخيرية، التي تواصل العمل مع مجلس بلدة إزلينجتون، كجزء من خطة الاستجابة للطوارئ في البلدة». عامه الـ28 واختار التبرع لمنظمة النادي الخيرية، التي تواصل العمل مع مجلس بلدة إزلينجتون، كجزء من خطة الاستجابة للطوارئ في البلدة».

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