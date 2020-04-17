الامارات | مدرب ميسي والدوري المصري.. تركى آل الشيخ يعاود نشاطه

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ميسي والدوري المصري.. تركى آل الشيخ يعاود نشاطه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاود رئيس هيئة الترفية في السعودية تركي آل الشيخ، نشاطه من جديد في الشارع المصري برسالة جديدة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، متعلقة بالدوري المصري ومدرب الأسطورة الأرجنتينية ميسي، في برشلونة سيتين، الذي ذكر في تصريحات لصحيفة ماركا أكد فيها أنه كان قريب من التدريب في الدوري المصري قبل أن يتولى تدريب فريق برشلونة.

وقال مدرب برشلونة: “قبل أيام من اتصال برشلونة بي، كنت على وشك الرحيل من أجل العمل في مصر."

وعقب هذا التصريح علق تركي آل الشيخ على صفحته بموقع فيس بوك: “"مجبتش حاجة من عندي"، في إشارة إلى دوره في التفاوض مع سيتين للعمل مع أحد الفرق في مصر.

وكان تركي آل الشيخ قد كشف في مقطع فيديو قبل ثلاثة أشهر أنه كان على وشك شراء فريق مصري آخر في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه اتفق مع كيكي سيتين مدرب برشلونة الحالي على قيادته، قبل أن تتعثر المفاوضات.

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وقال آل الشيخ في تصريحاته يوم 20 يناير الماضي: "كنت قريبا للغاية من شراء فريق مصري، واتفقت مع كيكي سيتين على قيادته وقام بالتوقيع على العقود الأولية، قبل أن يتوقف المشروع بسبب تعاقد برشلونة معه".

وفي نوفمبر الماضي، اجتمع تركي آل الشيخ بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة في السعودية، إذ قاد منتخب بلاده للفوز على البرازيل في مواجهة "سوبر كلاسيكو”، وعاد آل الشيخ ليؤكد أنه اقترح على ميسي التعاقد مع سيتين بتلك الفترة، وذلك بعدما كشفت عدة تقارير دخول صاحب الـ61 عاما ضمن الترشيحات لتولي قيادة برشلونة بعد إقصاء البارسا من كأس السوبر الإسباني.

ونشر آل الشيخ عبر "تويتر" يوم 12 يناير 2020 تغريدة مرفق خلالها صورتين له رفقة ميسي وسيتين، قائلا بالإسبانية: "منذ ثلاثة أشهر قلت وما زلت أقول ذلك لصديقي ميسي ولبرشلونة.. استقدام كيكي سيتين بسرعة".