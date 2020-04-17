الامارات | رونالدينيو في الديسكو.. أفضل لاعب في العالم يثير الجدل بعد الخروج من السجن

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدينيو في الديسكو.. أفضل لاعب في العالم يثير الجدل بعد الخروج من السجن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار أفضل لاعب في العالم عامي 2004-2005 البرازيلي رونالدينيو الجدل بفيديو انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي وهو في حفلة ليلية في مقر إقامته الجبرية بإحدى فنادي بارغواي، حيث يتواجد على ذمة قضية دخول البارغواي بجواز سفر مزور وهو شقيقه في أول مارس الماضي.

وكان النجم البرازيلي قد أوقف وشقيقه في السادس من الشهر الماضي في آسونسيون، بعد اتهامهما بدخول باراغواي بجوازي سفر مزورين، وتم القبض على رجل أعمال برازيلي متورط في القضية، بينما وضعت امرأتان من بارغواي قيد الإقامة الجبرية، كما أدى الموضوع إلى استقالة مدير إدارة الهجرة في البلاد.

وظهر النجم البرازيلي أثناء الفيديو وهو في صالة ديسكو وحفل مصغر باللاعب وسط عشرات من المعجبات وأصدقائه وتفاعل اللاعب بشكل كبير مع الحفل.

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وكانت الكرة العالمية قد فزعت على خبر سجن اللاعب وحزن الكثيرون على حال الموهبة البرازيلية، إلا أن اللاعب تعامل مع الوضع بدون أي مشاكل حيث احتفل بعيد ميلاده الأربعون داخل السجن، إضافة إلى الاشتراك في دورة كرة قدم وفاز باللقب بجدارة.

ويسكن اللاعب حالياً في فندق بالماروغا مجهز بصالونٌ لممارسة كرة القدم، ووجبات طعام في فندق وقاعة لياقة بدنية حيث قايض نجم كرة القدم البرازيلية السابق رونالدينيو سجنه في باراغواي بمقر فاخر، وينتظر في إقامته الجبرية انتهاء التحقيقات في قضية استخدامه جواز سفر مزور.