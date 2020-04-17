شكرا لقرائتكم خبر عن ريان بابل: لاعبو ليفربول لا يتوقفون عن الركض.. والثنائي الهولندي رائع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف ريان بابل، جناح فريق ليفربول السابق وأياكس أمستردام الحالي، زميليه الهولنديين فيرجيل فان دايك وجيني فينالدوم باللاعبين الرائعين.

بابل يشارك مع فان دايك وفينالدوم بصفة منتظمة مع المنتخب الهولندي، ومن جانبه، ألقى جناح ليفربول السابق بالكثير من الثناء على اللاعبين اللذين كانا ضمن العناصر الأساسية التي ساهمت في تحقيق الريدز لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وقال بابل في تصريحات أدلى بها للموقع الرسمي لنادي ليفربول: «لا يمكنني إيجاد الكلمات المناسبة لوصف قدرات جيني. إنه لاعب متكامل، فهو يتمتع بلياقة بدنية عالية ويتميز بقدرته الرائعة على استخلاص الكرة من الخصم، كما يقوم بواجبه الدفاعي على أكمل وجه وبإمكانه أن يسجل الأهداف أيضًا».

وأضاف: «جيني لا يخجل من إبداء رأيه، وهو محبوب من الجميع، خاصة في المنتخب. إنه أحد قادتنا ووجوده معنا مهم للغاية».

أما عن فيرجيل فان دايك، فقال اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا: «لقد تطور فيرجيل كثيرًا في السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة. عندما تنظر إلى مستواه مع ليفربول تجد أنه يحافظ على تركيزه طوال التسعين دقيقة، والآن أصبح قائدًا رائعًا. إنه لاعب مهم للغاية في المنتخب، وأنا أكن له الكثير من الاحترام».

في ذات السياق، تحدث بابل عن لاعبي ليفربول من وجهة نظر اللاعب المنافس، وهو الذي واجه الريدز مع فولهام الموسم الماضي في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بهدفين لهدف وسجل فيها الدولي الهولندي الذي مثل ليفربول في 146 مباراة هدف فريقه الوحيد، قائلا: «كانت تلك هي المرة الأولى التي أواجه فيها فريقًا لعبت له من قبل وأشجعه بقلبي. في الموسم الماضي، كان ليفربول قريبًا من الفوز باللقب، وكمشجع للنادي، كنت أتشوق لحدوث ذلك، ولكن في الوقت نفسه كان يتعين عليّ أن أقدم أفضل ما لدي من أجل فريقي، فنحن كنا بحاجة ماسة لحصد النقاط».

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وأكمل: «أستطيع القول أن ليفربول يتمتع بحيوية كبيرة ولا يتوقف لاعبوه عن الركض والضغط على الخصم بكل قوة. يمكنك أن ترى لمسة يورجن كلوب واضحة على الفريق».